Ankara'daki su krizi polemiğine Bakan Yumaklı, bu kez 'kanunu' işaret ederek cevap verdi. Yumaklı, baraj yapmanın belediyenin görevi olduğunu söyleyip "DSİ, talepler doğrultusunda harekete geçer. Talep ederse DSİ buna yetkilidir" dedi. Yumaklı ayrıca Ankara'daki susuzluğun nedenini de açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı canlı yayında Ankara'daki su krizine ilişkin konuştu.

Muhalefetin sorumluluğu DSİ'ye yüklemesi üzerine kanunlar üzerine cevap veren Yumaklı, baraj yapımı sürecini detaylı şekilde anlattı.

Suyun kullanımında öncelik sırası olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı şunları söyledi:

1 - İçme ve kullanma suyu ihtiyacı

2 - Çevresel su ihtiyacı

3 - Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği

4 - Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları

5 - Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları

Ankaralılar neden susuz kaldı? Bakan Yumaklı canlı yayında tek tek anlattı!

Suyun kullanılmasıyla ilgili yetkili görevli kim ise onların dikkat etmesi gereken hususlar. Bu suyu sağlamak için gerekli altyapıya sahipsiniz. 'Önceliği şuna verdim' diyemezsiniz. Bu sıralamada yasal düzenlemelerde de bu çerçeveye gelecek ama herkes bu kuralı bilir.

DSİ'nin ve büyükşehirlerin görevleri hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı konuşmasına şu şekilde devam etti:

Kanunlar kurumların sınırlarını çizer ve onlara sorumluluk verir. İki tür belediye var. Büyükşehir olanlar ve olmayanlar. Büyükşehir olanlar için 5216 sayılı kanun var. Bu kanunun 7. maddesi "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak büyükşehir belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır" diyor. Diğer belediyeleri için de aynı şey geçerli.

BELEDİYE TALEP EDER, DSİ YAPAR

DSİ, talepler doğrultusunda harekete geçer. Talep ederse DSİ buna yetkilidir. Yapmak için bütün her şeye sahipsiniz, ama konserlere harcarsanız sonra bana gelirseniz ben bunu yapmam.

Bu çalışma ortak yapılması gerekir. Belediyenin şu kadar yıl için kullanacağım barajı DSİ'nin yapmasını istiyorum, der; DSİ bakar, eğer uygunsa yapar.

Özel de diğer yetkililer de DSİ sorumludur diyor. Hayır, DSİ şarta bağlı, talebe bağlı şekilde yapar. Genel bütçeye gidip yatırım programına koyar. Maliyetine mutabıksa protokol imzalıyoruz. Belediye mutabakata bağlı geri ödeme yapıyor.

ANKARALILAR NEDEN SUSUZ KALDI?

Çamlıdere Barajı hattı, Kurtboğazı hattı ve Kesikköprü hattı ile 3 temelden gelen su Ankara'ya dağılıyor. Belediyeler kuraklıkları dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Dengeyi korumak şartıyla içme suyunu kullanmalılar.

Yani bir hattınızdan çok alıp diğerinden az almayın. Çamlıdere'den çok su çekildi ve buharlaşma ile seviye azaldı. Yazın su ile alakalı sorun yaşamamak için, yazın almanız gereken yerden kışın su almayın diyoruz. O kadar çok buradan su çekildi ki, barajın su miktarı azaldı ve basıncı kayboldu. Böyle bir durumu öngörmeleri gerekiyordu. Telaşa kapılarak burada önce DSİ'yi suçladılar sonra da pompa sistemi kurdular. Çok basit şeyler için vatandaş susuz kaldı.

Bütün bu tantana işletme planına uyulmadığı için çıktı. Kesikköprü'den suyun sadece yüzde 58'sini çektiler. Tahminimce maliyetten kaçınmak için.

İşletme planına uyulmaması ve kayıp kaçak... Ankara'nın suyunda kayıp kaçak yüzde 37. Ankara'nın susuz kalmamasının nedeni kuraklık değil, var olan suyun musluklara getirilememesidir.

Barajdan suyu çekemediler. Kayıp kaçak devasa bir sorun.

