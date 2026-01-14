Ankaralılar neden susuz kaldı? Bakan Yumaklı canlı yayında tek tek anlattı!
Ankara'daki su krizi polemiğine Bakan Yumaklı, bu kez 'kanunu' işaret ederek cevap verdi. Yumaklı, baraj yapmanın belediyenin görevi olduğunu söyleyip "DSİ, talepler doğrultusunda harekete geçer. Talep ederse DSİ buna yetkilidir" dedi. Yumaklı ayrıca Ankara'daki susuzluğun nedenini de açıkladı.
- Bakan Yumaklı, yasalar gereği su ve kanalizasyon hizmetleri ile baraj kurma ve işletmenin büyükşehir belediyelerinin görevi olduğunu belirtti.
- 5216 sayılı kanun, büyükşehir belediyelerine su hizmetlerini yürütme, baraj kurma ve işletme sorumluluğu vermektedir.
- DSİ, baraj yapımını belediyelerin talebi üzerine ve maliyetin geri ödenmesi protokolüne bağlı olarak gerçekleştirir.
- Ankara'daki su kesintisinin temel nedeni, belediyenin işletme planına uymaması ve basıncı sağlayacak pompa sistemini kurmamasıdır.
- Bakan, belediyenin maliyetten kaçınmak için Kesikköprü Barajı'ndan yeterli su çekmeyerek vatandaşları susuz bıraktığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı canlı yayında Ankara'daki su krizine ilişkin konuştu.
Muhalefetin sorumluluğu DSİ'ye yüklemesi üzerine kanunlar üzerine cevap veren Yumaklı, baraj yapımı sürecini detaylı şekilde anlattı.
Suyun kullanımında öncelik sırası olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı şunları söyledi:
1 - İçme ve kullanma suyu ihtiyacı
2 - Çevresel su ihtiyacı
3 - Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği
4 - Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları
5 - Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları
Suyun kullanılmasıyla ilgili yetkili görevli kim ise onların dikkat etmesi gereken hususlar. Bu suyu sağlamak için gerekli altyapıya sahipsiniz. 'Önceliği şuna verdim' diyemezsiniz. Bu sıralamada yasal düzenlemelerde de bu çerçeveye gelecek ama herkes bu kuralı bilir.
DSİ'nin ve büyükşehirlerin görevleri hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı konuşmasına şu şekilde devam etti:
Kanunlar kurumların sınırlarını çizer ve onlara sorumluluk verir. İki tür belediye var. Büyükşehir olanlar ve olmayanlar. Büyükşehir olanlar için 5216 sayılı kanun var. Bu kanunun 7. maddesi "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak büyükşehir belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır" diyor. Diğer belediyeleri için de aynı şey geçerli.
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidiyor! Bazı yollara sadece toplu taşıma ve taksiler girecek
BELEDİYE TALEP EDER, DSİ YAPAR
DSİ, talepler doğrultusunda harekete geçer. Talep ederse DSİ buna yetkilidir. Yapmak için bütün her şeye sahipsiniz, ama konserlere harcarsanız sonra bana gelirseniz ben bunu yapmam.
Bu çalışma ortak yapılması gerekir. Belediyenin şu kadar yıl için kullanacağım barajı DSİ'nin yapmasını istiyorum, der; DSİ bakar, eğer uygunsa yapar.
Özel de diğer yetkililer de DSİ sorumludur diyor. Hayır, DSİ şarta bağlı, talebe bağlı şekilde yapar. Genel bütçeye gidip yatırım programına koyar. Maliyetine mutabıksa protokol imzalıyoruz. Belediye mutabakata bağlı geri ödeme yapıyor.
ANKARALILAR NEDEN SUSUZ KALDI?
Çamlıdere Barajı hattı, Kurtboğazı hattı ve Kesikköprü hattı ile 3 temelden gelen su Ankara'ya dağılıyor. Belediyeler kuraklıkları dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Dengeyi korumak şartıyla içme suyunu kullanmalılar.
Yani bir hattınızdan çok alıp diğerinden az almayın. Çamlıdere'den çok su çekildi ve buharlaşma ile seviye azaldı. Yazın su ile alakalı sorun yaşamamak için, yazın almanız gereken yerden kışın su almayın diyoruz. O kadar çok buradan su çekildi ki, barajın su miktarı azaldı ve basıncı kayboldu. Böyle bir durumu öngörmeleri gerekiyordu. Telaşa kapılarak burada önce DSİ'yi suçladılar sonra da pompa sistemi kurdular. Çok basit şeyler için vatandaş susuz kaldı.
CHP’ye Bakan Yumaklı’dan su krizi tepkisi: Vatandaşı bidonlarla çeşme aramaya mahkum ettiniz
Bütün bu tantana işletme planına uyulmadığı için çıktı. Kesikköprü'den suyun sadece yüzde 58'sini çektiler. Tahminimce maliyetten kaçınmak için.
İşletme planına uyulmaması ve kayıp kaçak... Ankara'nın suyunda kayıp kaçak yüzde 37. Ankara'nın susuz kalmamasının nedeni kuraklık değil, var olan suyun musluklara getirilememesidir.
Barajdan suyu çekemediler. Kayıp kaçak devasa bir sorun.