Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Arkeologları şaşırtan 2600 yıllık keşif: Friglerin dini kültü Denizli'ye uzandı Frigler Denizli'ye uzandı

Arkeologları şaşırtan 2600 yıllık keşif: Friglerin dini kültü Denizli'ye uzandı Frigler Denizli'ye uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arkeologları şaşırtan 2600 yıllık keşif: Friglerin dini kültü Denizli&#039;ye uzandı Frigler Denizli&#039;ye uzandı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’deki Attouda Antik Şehri'nde 2600 ila 2800 yıl öncesine tarihlenen Frig Ana Tanrıçası Matar’a adandığı düşünülen dini alan keşfedildi. Arkeolog Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yalnızca Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde rastlanan Frig kaya figürlerinin ilk defa burada bulunduğuna dikkat çekti.

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki Attouda Antik Şehri’nde yapılan kazılar Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı’nın sorumluluğunda sürdürülüyor. 

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki kazılarda günümüzden 2600 ila 2800 yıl öncesine tarihlenen ve mukaddes kabul edildiği düşünülen bir alan ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında bulunan kaya anıtı, mağara ve ikiz kaya figürü, Frig uygarlığının inanç sınırlarını değiştiren önemli arkeolojik tespitler arasında kaydedildi.

"FRİG KÜLTÜ DENİZLİ'YE KADAR UZANDI"

2025 yılı kazı sezonunda antik kentin akropolü olan "Asar Tepesi"nde yapılan çalışmalarla, Ana Tanrıça Matar adına ritüel ve törenlerin düzenlendiği büyük bir dini kompleks belirlendi. Alanda MÖ 8.-6. yüzyıllara tarihlenen Frig kaya anıtı, tanrıçaya adanmış mağara ve ikisinin ortasında konumlanan ikiz kaya figürü gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologları şaşırtan keşif: Friglerin 2600 yıllık ibadet yeri Denizli'ye uzandı - 1. Resim

Attouda Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan bu alan, Friglerin dini ritüelleri ve inanç coğrafyası hakkında yeni veriler sunuyor. Uzmanlar, keşfin Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacak en önemli keşifler arasında yer aldığını belirtiyor.

Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yapılan keşfin Frig uygarlığının dini coğrafyasında yeni bir sayfa açtığını belirterek; "Bugüne kadar yalnızca Dağlık Frigya olarak bilinen Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde rastlanan kaya figürlerinin Attouda’da bulunması, Frig kültünün Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir keşiftir" dedi.

Arkeologları şaşırtan keşif: Friglerin 2600 yıllık ibadet yeri Denizli'ye uzandı - 2. Resim

Alanda, Ana Tanrıça Matar (Kybele) adına gerçekleştirilen bereket ve hasat törenlerine dair çok sayıda arkeolojik iz de tespit edildiğimi belirten Doç. Dr. Kolancı, "Tanrıçanın bereketini takdis amacıyla yapılan tahıl ve sıvı sunularıyla ilişkili çok sayıda kayaya oyulmuş libasyon çanakları, kuyular ve akıtma kanallarını açığa çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Arkeologları şaşırtan keşif: Friglerin 2600 yıllık ibadet yeri Denizli'ye uzandı - 3. Resim

ATTOUDA ANTİK KENTİ

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde yer alan Attouda Antik Kenti, tarih boyunca Phrygia ile Karia bölgeleri arasındaki sınır ve bağlantı noktası olarak öne çıkan önemli bir yerleşim merkeziydi.

Kent, MÖ 2. yüzyılda Pergamonlular döneminde adının değiştirilmesiyle ön plana çıkmış, Hellenistik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar sürekli gelişim göstermiştir. Salbakos (Babadağ) Dağı’nın kuzeyinde, üç tarafı sarp uçurumlarla çevrili doğal bir kale görünümündeki konumu sayesinde hem dini, hem ekonomik, hem de siyasi açıdan çevredeki küçük yerleşimlerin buluşma noktası olmuştur.

Ticaretin merkezi haline gelen Attouda, ulaşım kolaylığı sayesinde ekonomik açıdan zenginleşmiş, aynı zamanda hayvancılık gibi bir dağ kentinin avantajlarını da değerlendirmiştir. Antik kentte çok sayıda dini yapı, anıtsal eser ve heykel gün yüzüne çıkarılmış; Men, Zeus, Apollon, Dionysos ve diğer tanrılara ait kültlerin varlığı belgelenmiştir. Arkeolojik yüzey araştırmaları ise kentin tarihinin MÖ 7. yüzyıla kadar uzandığını ortaya koymuştur.

Bugün Osmanlı dönemine ait köy yerleşimiyle iç içe bulunan Attouda kalıntıları, hem zengin tarihi hem de doğal dokusuyla ziyaretçilere açık bir turizm ve kültür merkezi olarak değerlendirilmektedir.

Arkeologları şaşırtan keşif: Friglerin 2600 yıllık ibadet yeri Denizli'ye uzandı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Apandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndüKayseri'deki 'baba' cinayetinde çelişkili ifadeler! Kardeşi 'Hac parası için' dedi, sanık farklı konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koştu! Beklenen James Cameron sergisi başladı - Kültür - Sanat"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koştuSinemada bu hafta | "Savaş üstüne savaş" Hollywood cephede - Kültür - SanatSavaş üstüne savaş" Hollywood cephedeOlympos kazılarında dikkat çeken keşif: Eşine az rastlanan bir hamam ortaya çıktı - Kültür - SanatOlympos'ta eşine az rastlanan yapı ortaya çıktıErkeklerin girmesi yasaktı! Sultan Abdülhamid’in Çankırı'da yaptırdığı çamaşırhane geçmişe götürüyor - Kültür - SanatSultan Abdülhamid yaptırdı, 80'lere kadar kullanıldıBinlerce yıllık Hitit eserleri talan ediliyor! Yozgat'ta sahipsiz tarihi alan kaçak kazıya uğruyor - Kültür - Sanat3 bin 200 yıllık tarih sahipsiz: Sadece 2 tane varAsırlık kitapları kurtardılar! Konya'da yazma eserlere yapılan restorasyon hayran bıraktı - Kültür - SanatAsırlık kitapları kurtardılar
Sonraki Haber Yükleniyor...