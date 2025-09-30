Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da 7 bin yıllık ayak izi bulundu! Bakan Ersoy: Çok ender rastlanan keşif

Hatay'da 7 bin yıllık ayak izi bulundu! Bakan Ersoy: Çok ender rastlanan keşif

- Güncelleme:
Bakan Ersoy, Reyhanlı'da Tell Kurdu Höyük’te devam eden çalışmalarda Ubeyd Dönemi ile ilişkili Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlenen ve MÖ 5200 yılına uzanan tabaklarda beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde yer alan Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, höyüğün Ubeyd Dönemi ile ilişkili Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlenen ve MÖ 5200 yılına uzanan tabaklarda beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy 'Çok ender rastlanan keşif' diyerek duyurdu: Hatay'da '7 bin yıllık ayak izi' bulundu! - 1. Resim

"HATAYLI'DA ENDER BİR KEŞFE İMZA ATTIK"

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde!

Hatay, Reyhanlı Karahüyük’teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık.

MÖ 5200’e, Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi.

Bakan Ersoy 'Çok ender rastlanan keşif' diyerek duyurdu: Hatay'da '7 bin yıllık ayak izi' bulundu! - 2. Resim

Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor.

Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye’nin tarihî mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.”

Bakan Ersoy 'Çok ender rastlanan keşif' diyerek duyurdu: Hatay'da '7 bin yıllık ayak izi' bulundu! - 3. Resim

NADİR RASTLANAN BULUNTULAR ARASINDA YER ALIYOR

21 Ağustos 2025 tarihinde 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izleri, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Bakan Ersoy 'Çok ender rastlanan keşif' diyerek duyurdu: Hatay'da '7 bin yıllık ayak izi' bulundu! - 4. Resim

Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

