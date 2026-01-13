Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Beynindeki tümör nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ergun, son yolculuğuna Karşıyaka Mezarlığı’nda uğurlandı.

Beynindeki tümör sebebiyle son yıllarda sağlık sorunları yaşayan 68 yaşındaki Koray Ergun, geçen yıl başarılı mikro cerrahi operasyon geçirmiş olsa da sağlık mücadelesini kaybederek 12 Ocak’ta vefat etti.

Usta oyuncu Koray Ergun son yolculuğuna uğurlandı

Ergun için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Ergun'un naaşı, gözyaşları içinde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

Tiyatro sahnesinin yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol alan Koray Ergun, özellikle Teşkilat, Behzat Ç. ve Unutma Beni gibi dizilerde yer aldı. Sinema kariyerinde ise Ayla, Anadolu Leoparı ve Gölge Oyuncuları gibi yapımlarda da rol aldı.

