Iğdır'da "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda il genelinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ele geçirildi.

Torbacılara darbe vuruldu! 15 adrese eş zamanlı operasyon

Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

