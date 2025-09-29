Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Otomobil yayaların arasına daldı! Hatay'daki feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Otomobil yayaların arasına daldı! Hatay'daki feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Otomobil yayaların arasına daldı! Hatay&#039;daki feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da bir otomobilin yayalara çarpması sonu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Neslişah K'nin (25) kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpan araç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Otomobil yayaların arasına daldı! Hatay'daki feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLDİ

Kazada ölen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak'ın naaşları işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolak'ın cenazesi Kayalı Mahallesi Mezarlığında, Dönmez'in cenazesi NATO Mezarlığında, Altunpak'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ölen 3 kişinin tır sürücüsü olduğu, Altunpak'ın 2 yıl önce domates yüklü tırla geçirdiği kazayı kırıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

