Manisa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı...

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli’den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) yönetimindeki pikapla kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ CANINDAN OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

KATLİAM GİBİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

5 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.