Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden yemek sanayicileri İYSAD’ın 32. kuruluş yıl dönümünü Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın onur konuğu olarak katıldığı özel bir programla Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda kutladı.

İYSAD Başkanı Murat Çökmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel buluşmaya; Yemek Sanayicileri Federasyon Başkanı Hüseyin Bozdağ, Sofra Compass Grup CEO’su Nihat Kartal, dernek üyeleri ve sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

SEKTÖRÜN PAYDAŞLARI TAŞYAPI ŞİŞLİ’DE BULUŞTU

Yemek sanayinin bugünü ve geleceğinin istişare edildiği programda, gastronomi sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü bir kez daha vurgulandı. İYSAD Başkanı Murat Çökmez ve Federasyon Başkanı Hüseyin Bozdağ’ın sektörel başarıları ve 32 yıllık birikimi paylaştığı konuşmaların ardından; Sofra Compass Group CEO’su Nihat Kartal, yemek sanayindeki dijital dönüşüm ve gelecek vizyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu.

İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı

"KENTİ YENİDEN YAPILANDIRMAK BİNA YENİLEMEK DEĞİLDİR"

Etkinliğin onur konuğu olan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, kürsüde yaptığı konuşmada Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarına dair ezber bozan bir yaklaşım sergiledi. Kentsel dönüşüm kanununun kenti bütüncül bir şekilde yeniden yapılandırmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Turanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüm demek, sadece eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapmak değildir. Gerçek dönüşüm; kenti eğitimiyle, sağlığıyla, yeşiliyle ve kültürüyle bir bütün olarak yeniden yapılandırmaktır. Bugün Avrupa’ya baktığımızda Viyana 1500 yıldır, kendi topraklarımızda ise Mardin 3 bin yıldır ayakta. Biz neden 20 yıl sonra yıkılacak binalar yapıyoruz? Hedefimiz; tıpkı o tarihi şehirler gibi milletçe bin yıl yaşayacak, gelecek nesillere gururla devredilebilecek kalıcı eserler inşa etmek olmalı"

DOĞRU DÖNÜŞÜMÜN ÖRNEĞİ: TAŞYAPI ŞİŞLİ

Taşyapı Şişli Projesi ise gecede büyük takdir topladı. Turanlı’nın “Hayatı sadece konut olarak tanımlamıyoruz” sözünü doğrulayan proje, depreme karşı “sıfır hasar” hedefi, üstün inşaat teknolojisi ve sosyal donatılarıyla uluslararası standartlarda bir hayat vadediyor.

İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı

YÜZDE 90 YEŞİL ALAN İLE İSTANBUL’A NEFES ALDIRACAK

İstanbul’un en çevreci ve sürdürülebilir yapısı olmayı hedefleyen proje, betonlaşmaya meydan okuyan oranlarıyla dikkat çekiyor. 100 dönümlük arazinin sadece 12 bin metrekaresi yapılaşmaya ayrılırken, kalan yaklaşık 90 dönümlük alan yeşil ve aktif sosyal alan olarak tasarlandı.

Plan dahilinde dikilecek 20 bin ağaç ile güçlü bir doğal doku ve oksijen kaynağı oluşturulması hedefleniyor. Parklar, yürüyüş yolları ve açık spor alanlarıyla donatılan proje, “birlikte hayatı ” yeşil bir zeminde destekleyen modeliyle uluslararası sürdürülebilirlik ödüllerine aday gösterilmeye hazırlanıyor.

KÜLTÜR VE SANATIN YENİ BULUŞMA NOKTASI: TAŞYAPI ETKİNLİK ALANI

Emrullah Turanlı’nın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı ise kısa sürede şehrin kültür-sanat haritasında önemli bir yer edindi. Yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede kültürden sanata, sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplum buluşmalarına kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan alan, toplumsal faydayı merkeze alan bir anlayışla yönetiliyor.

