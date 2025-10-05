Sakarya'da korkunç manzara! Sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar buldu
Güncelleme:
Sakarya'da pazar sabahı sahil kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Yerde hareketsiz halde yatan şahsın öldüğü tespit edildi. Talihsiz gencin kimliği de belli oldu.
Olay Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
ÖLEN GENCİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemeler sonucu cansız bedenin Yunus Tufan'a (27) ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tufan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
