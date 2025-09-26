Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu

Yaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu

Güncelleme:
Yaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Nihat Salih’i öldürdükten sonra parçalara ayırarak cesedi çöp konteynerlerine atan Bilal Dilek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Ben öldürmedim" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde 27 Mayıs 2024 tarihinde öldürdüğü 79 yaşındaki Nihat Salih’in cesedini parçalayarak 4 farklı çöp konteynerine attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Bilal Dilek’in (39) yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve müşteki avukatları katıldı.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOKTUR"

Mahkemede savunma yapan Sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8.00’de işe gittim, ertesi gün eve geldim. Yalan söylemiyorum, doğruları konuşuyorum" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme, Bilal Dilek’in "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

