Gülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti

Gülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Coni ailesi karara "İçimiz soğumadı" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz nisan ayında Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni'nin davasında bugün karar duruşması görüldü.

20 YIL HAPİS CEZASI

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Gülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti - 1. Resim

"KARDEŞİMİN KANI YERDE KALDI"

Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek duruşma sonrası, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım" diyerek karara tepki gösterdi.

Gülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti - 2. Resim

"İÇİM SOĞUMADI"

Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.

Gülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti - 3. Resim

