Refik Anadol’un sıra dışı çalışması: Beyin verileriyle hazırlanan eser İstanbul’a geliyor

MURAT ÖZTEKİN - ABD’de yaşayan dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un çığır açıcı yapay zekâ eseri “Sense of Healing” (Şifa Hissi) 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Anadol’un insan beyninden elde edilen verileri yapay zekâ aracılığıyla sanata dönüştürdüğü eseri, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak Türkiye Innovation Week’te tecrübe edilebilecek.

SANAT VE BİLİM KESİŞTİ

Eser, EEG, fMRI ve DTI teknolojileriyle kaydedilen beyin aktivitelerinin dataya dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bir dijital heykel. Refik Anadol Studio’nun yıllardır sürdürdüğü “meditatif sanat” araştırmalarının örneklerinden biri olan çalışma, insan beyninin sıra dışı yapısına dikkat çekiyor. Böylece çokduyulu bir dijital tecrübe ile izleyiciyi görsel ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

“Sense of Healing” dünyanın en büyük nöroterapötik yapay zekâ veri heykeli olmasının yanı sıra, insan beyni verileri kullanılarak bu ölçekte üretilen ilk sanat eseri olarak sunuluyor. İlk defa 2022’de St. Tropez’de sergilenen eser, aynı yıl LuisaViaRoma x UNICEF Yaz Galası’nda açık artırmayla satılarak UNICEF’e 3 milyon avro bağış sağlamıştı.