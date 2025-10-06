Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Refik Anadol’un sıra dışı çalışması: Beyin verileriyle hazırlanan eser İstanbul’a geliyor

Refik Anadol’un sıra dışı çalışması: Beyin verileriyle hazırlanan eser İstanbul’a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Refik Anadol’un sıra dışı çalışması: Beyin verileriyle hazırlanan eser İstanbul’a geliyor
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Refik Anadol’un insan beyni verilerinden beslenen çığır açıcı yapay zekâ eseri “Sense of Healing”, 9-11 Ekim tarihleri arasında Türkiye Innovation Week kapsamında İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - ABD’de yaşayan dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un çığır açıcı yapay zekâ eseri “Sense of Healing” (Şifa Hissi) 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Anadol’un insan beyninden elde edilen verileri yapay zekâ aracılığıyla sanata dönüştürdüğü eseri, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak Türkiye Innovation Week’te tecrübe edilebilecek.

SANAT VE BİLİM KESİŞTİ

Eser, EEG, fMRI ve DTI teknolojileriyle kaydedilen beyin aktivitelerinin dataya dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bir dijital heykel. Refik Anadol Studio’nun yıllardır sürdürdüğü “meditatif sanat” araştırmalarının örneklerinden biri olan çalışma, insan beyninin sıra dışı yapısına dikkat çekiyor. Böylece çokduyulu bir dijital tecrübe ile izleyiciyi görsel ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

“Sense of Healing” dünyanın en büyük nöroterapötik yapay zekâ veri heykeli olmasının yanı sıra, insan beyni verileri kullanılarak bu ölçekte üretilen ilk sanat eseri olarak sunuluyor. İlk defa 2022’de St. Tropez’de sergilenen eser, aynı yıl LuisaViaRoma x UNICEF Yaz Galası’nda açık artırmayla satılarak UNICEF’e 3 milyon avro bağış sağlamıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çorum'daki Kapılıkaya Kaya Mezarı’nın gizemi ‘IKEZIOS’ yazısıyla aralanıyor - Kültür - SanatKapıdaki yazı sır perdesini araladı!Yeni sezonda 50 festival, şenlik ve şölen düzenlenecek! Kültür sanat Türkiye'ye yayılıyor  - Kültür - SanatKültür sanat Türkiye'ye yayılıyor Müjdeyi Bakan Ersoy duyurdu, Çarşamba günleri tüm sinemalarda biletler 120 lira olacak - Kültür - SanatÇarşamba günleri tüm sinemalarda biletler 120 lira olacak"Sanat Her Yerde" vizyonuyla Türkiye kültür-sanat rekor yılına giriyor - Kültür - Sanat"Sanat Her Yerde" vizyonuyla Türkiye kültür-sanat rekor yılına giriyorArkeologları şaşırtan 2600 yıllık keşif: Friglerin dini kültü Denizli'ye uzandı Frigler Denizli'ye uzandı - Kültür - SanatArkeologları şaşırtan 2600 yıllık keşif Friglere ait çıktı"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koştu! Beklenen James Cameron sergisi başladı - Kültür - Sanat"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...