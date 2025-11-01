Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de puan kaybetti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de puan kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki iki rakibi de puan kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Monaco, Ajax, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, konuk ettiği Paris'e tek golle mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın hafta içinde karşılaşacağı Ajax ise 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatını devam ettirdi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris'e 1-0 yenildi.

Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.

MONACO 20 PUANDA KALDI

Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AJAX KÖTÜ GİDİŞATINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde karşılaşacağı Ajax, evinde Heerenveen'le 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Hollanda Ligi'nde 11 maçta topladığı 20 puanla ilk 3'ün gerisinde kalan Ajax, son 6 resmi maçında 1 galibiyet elde edebildi.

PSG, NİCE'İ 1-0 YENDİ

Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.

PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendiTrump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Tekke'den Galatasaray'a büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden biri - SporGalatasaray'a büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden biriGalatasaraylı Mario Lemina'dan yeni sözleşme cevabı - SporGalatasaraylı Mario Lemina'dan yeni sözleşme cevabıOkan Buruk'tan tepki: Türk hakemleri buna bayılıyor - SporOkan Buruk'tan tepki: Türk hakemleri buna bayılıyorBeşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silahlı çatışma! Tüpraş Stadı çevresinde kan aktı - SporBeşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi silahlı çatışmaGalatasaray'da şok protesto: Yıldız isme ıslıklı tepki - SporGalatasaray'da şok protesto: YuhalandıDerbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemedi - SporDerbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemedi
Sonraki Haber Yükleniyor...