Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de puan kaybetti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, konuk ettiği Paris'e tek golle mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın hafta içinde karşılaşacağı Ajax ise 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatını devam ettirdi.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris'e 1-0 yenildi.
Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.
MONACO 20 PUANDA KALDI
Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
AJAX KÖTÜ GİDİŞATINI SÜRDÜRDÜ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde karşılaşacağı Ajax, evinde Heerenveen'le 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Hollanda Ligi'nde 11 maçta topladığı 20 puanla ilk 3'ün gerisinde kalan Ajax, son 6 resmi maçında 1 galibiyet elde edebildi.
PSG, NİCE'İ 1-0 YENDİ
Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.
PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.