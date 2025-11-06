Bugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025)

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
6 Kasım 2025 Çarşamba günü anlık gümüş fiyatları gündeme geldi. Gümüş almak ve bozdurmak isteyenler gram ve ons fiyatlarını takip ediyor. Özellikle 1 gram gümüş fiyatı yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Gümüş gibi yatırım araçları son zamanlarda yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 6 Kasım 2025 gümüş gram ve ons fiyatı dikkat çekerken 1 kg gümüşün fiyatı da öne çıkıyor. 

BUGÜN GÜMÜŞ NE KADAR? (6 KASIM 2025)

6 Kasım 2025 Perşembe günü, gram gümüş alış fiyatı 65,58 TL, satış fiyatı ise 65,63 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saat içerisinde yüzde 1,02, son bir haftada yüzde -0,33 oranında değişti. Gram Gümüş, 28 Ekim 2025 tarihinde 61,49 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Ons bazında ise gümüş, küresel piyasalarda alış 48,61 dolar satış 48,64 seviyesine ulaştı.

1000 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Bugün, 1000 gram yani 1 KG gümüş, 65 bin 837 TL ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

