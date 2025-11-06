Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum'da iki katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip olay yerinde

Çorum'da iki katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da iki katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip olay yerinde
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı bir binanın çöktüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Enkaz altında kalan biri olma ihtimali üzerine adrese AFAD ekipleri de gitti,

Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

