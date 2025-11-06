Çorum'da iki katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip olay yerinde
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı bir binanın çöktüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Enkaz altında kalan biri olma ihtimali üzerine adrese AFAD ekipleri de gitti,
Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.
ENKAZ ALTINDA KALAN YOK
AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
