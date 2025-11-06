Çorum'da iki katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip olay yerinde

Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.