Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak

BOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BOTAŞ ve TEMSAN&#039;a toplamda 262 personel alınacak
Enerji, Personel Alımı, Bakanlık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 223'ü BOTAŞ'a, 39'u TEMSAN'a olmak üzere toplamda 262 personel alımı yapılacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, BOTAŞ ve TEMSAN'a personel alınacağı duyuruldu. 

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

BOTAŞ'a yapılacak alımlarla ilgili, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir." denildi. 

TEMSAN'a yapılacak alımlarla ilgili ise "TEMSAN bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak olup 14 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir." açıklaması yapıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attıAsgari ücrete yüzde 20, 22 ve 25 zam gelirse ne kadar, kaç TL olur?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peynir, kaşar, yağ... Bakanlık ifşa etti, işte gıdada hile yapan markalar - EkonomiBakanlık hileci markaları ifşa etti500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il detaylar... - Ekonomiİşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler500 bin sosyal konutta başvurular başlıyor! TC kimlik numarası şartı var, işte detaylar... - EkonomiDikkat çeken TC kimlik numarası şartıTHY, Boeing 787 uçakları için motor tercihini yaptı! - EkonomiTHY, Boeing 787 uçakları için motor tercihini yaptıBakan Şimşek Meclis'te açıkladı! Vergi, ceza ve harç zammında yapılacak indirim belli oldu - EkonomiYapılacak indirim belli olduKAP'a açıklama yaptılar! ŞOK Marketler'in cirosu dudak uçuklattı - EkonomiŞOK Marketler'in cirosu dudak uçuklattı
Sonraki Haber Yükleniyor...