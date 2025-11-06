BOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, BOTAŞ ve TEMSAN'a personel alınacağı duyuruldu.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

BOTAŞ'a yapılacak alımlarla ilgili, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir." denildi.

TEMSAN'a yapılacak alımlarla ilgili ise "TEMSAN bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak olup 14 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir." açıklaması yapıldı.