Predator Badlands ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

PREDATOR: BADLANDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Predator serisinin yeni halkası Predator: Badlands dünya prömiyerini 3 Kasım 2025’te Los Angeles’taki TCL Çin Tiyatrosu’nda yaptı. Film,ABD’de 7 Kasım 2025 tarihinde 20th Century Studios tarafından sinemalarda vizyona girecek.

Serinin önceki yapımlarından farklı olarak bu kez IMAX ve RealD 3D formatlarıyla da gösterime sunulacak. Bilim kurgu ve aksiyon tutkunlarının merakla beklediği yapım, Predator evrenini bu kez farklı bir bakış açısıyla izleyici karşısına çıkaracak.

PREDATOR: BADLANDS TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Predator: Badlands Türkiye vizyon tarihi için resmi bir açıklama yapılmazken global vizyonla eş zamanlı ya da çok kısa bir gecikmeyle gösterime girmesi bekleniyor.

ABD’deki vizyon tarihi olan 7 Kasım 2025 göz önüne alındığında, Türkiye’de de aynı hafta içinde sinema salonlarında gösterilmesi öngörülüyor.