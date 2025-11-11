Trump, Türkiye’yi Orta Doğu barışının merkezine koydu! "Erdoğan büyük bir lider!”

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da yapılan kritik görüşmede bir araya geldi.

Görüşme, Orta Doğu diplomasisinde son yılların en dikkat çekici buluşması olarak değerlendirildi.

Trump, Oval Ofis’teki yemin töreni sonrası basına yaptığı açıklamada, "Suriye’nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir" dedi.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER, ŞARA İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR"

Trump, konuşmasında Türkiye’ye de özel bir bölüm ayırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “büyük bir lider” olarak tanımlayan Trump, “Şara, Erdoğan’la çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider ve Suriye’de olanları çok destekliyor" ifadelerini kullandı.

"SURİYE GÜÇLÜ BİR ADAM TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Trump, Ahmed Şara için "Çok güçlü bir lider, zor bir coğrafyadan geliyor ama başarılı olabilir" dedi.

ABD Başkanı, Şara yönetimindeki Suriye’nin bölgesel istikrara katkı sağlayabileceğini belirterek, "Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu’nun bir parçası" ifadelerini kullandı.

SURİYE'NİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILIM SİNYALİ

Trump, Suriye’nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon’a katılmasıyla ilgili bir soruya “Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz” cevabını verdi.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da uzun zaman sonra ilk kez barışa bu kadar yakınız” dedi.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan ABD Başkanı, Türkiye’nin bölgedeki rolünü de “kilit önemde” olarak nitelendirdi.

SENATO ANLAŞMASINA DESTEK

Trump, aynı açıklamada ABD Senatosu’nda varılan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik uzlaşmayı da desteklediğini söyledi.

"Yeterli sayıda Demokrat desteğini aldık. Hükümet yakında açılacak" diyen Trump, hava trafik kuleleri ve kamu yatırımlarında "en gelişmiş teknolojilerin kullanılacağını" duyurdu.

"ADİL BİR ANLAŞMAYA YAKLAŞIYORUZ"

Trump, Hindistan’la yürütülen ticaret müzakerelerine de değinerek, "Adil bir anlaşmaya yaklaşıyoruz. Rus petrolü nedeniyle uygulanan yüksek vergileri düşürmeyi değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD medyası, Trump’ın “Erdoğan büyük bir lider” sözlerine geniş yer ayırdı.

CNN, "Trump, Türkiye’yi Orta Doğu barışının merkezine koydu” başlığını kullanırken; Reuters, “Washington, Ankara ile yeni bir denge arıyor" yorumunu yaptı.