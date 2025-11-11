Ünlü kripto para milyoneri ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu! Detaylar kan dondurdu

Dehşete düşüren olay, BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) Dubai kentinde yaşandı. Bir ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Rus kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi Anna Novak’ın cesetleri çölde parçalanmış halde bulundu.

ÇİFTE 'YATIRIMCI' OLARAK YAKLAŞTILAR

Çiftin, ekim ayında kendilerini ‘yatırımcı’ olarak tanıtan 3 kişiyle görüşmek üzere Dubai’nin Hatta bölgesine gittiği, ancak fidye amacıyla kısa süre içinde kaçırıldıkları ortaya çıktı.

FİDYEYİ ALAMAYINCA ÖLDÜRÜP ÇÖLE GÖMDÜLER

Olayın ardından Novak ailesi, çiftin serbest bırakılması için yüklü miktarda para istendiğini belirten mesajlar almaya başladı. Öte yandan Novak’ın kripto para cüzdanının şifresinin de istendiği öğrenildi. Talep edilen fidyenin ödenmemesi üzerine harekete geçen 3 şüpheli, Novak çiftini öldürerek çöle gömdü.

ESKİ BİR POLİS VE ASKER GÖZALTINDA

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Rus milyarder ve eşinin cinayetiyle bağlantılı 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmayı yürüten Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, gözaltına alınanlar arasında, eski bir polis memuru ve Rusya askerinin de bulunduğunu kaydetti. Yetkililer, beş şüphelinin daha korkunç olayla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

CİNAYETİN ARDINDAN RUSYA’YA DÖNMÜŞLER

Şüphelilerin, çiftin kaçırılmasını planlayarak kiralık araç ve evler tuttukları, ardından suç aletleri ile kişisel eşyaları farklı emirliklerde imha ettikleri tespit edildi. Zanlıların olaydan sonra Rusya'ya döndükleri belirlendi.

Lüks hayat tarzlarıyla tanınan Novak çifti, sosyal medyada özel jetleri, spor arabaları ve gösterişli hayatlarıyla dikkat çekiyordu. İkilinin, kripto dünyasında tanınan bazı isimlerle, hatta iddiaya göre Telegram kurucusu Pavel Durov ile bağlantılı olduğu da öne sürülüyor.

Öte yandan, Rus iş insanı kaybolduğu sırada ‘iş geliştirme bahanesiyle 38 milyon sterlin çaldığı’ iddiasıyla soruşturma altındaydı.

ROMAN NOVAK KİMDİR?

1987 doğumlu olan Roman Novak, Rus bir kripto para girişimcisidir. 2020’li yılların başından itibaren dijital varlık, blokzincir ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanlarında yaptığı yatırımlarla tanınmıştır. En çok, Finotopio ya da bazı kaynaklarda 'Fintopio' olarak geçen dijital yatırım platformunun kurucu ortağı olarak bilinir.

SERVETİNİ NASIL KAZANDI?

Novak’ın servetinin büyük kısmını kripto varlık yönetimi, token işlemleri ve erken dönem blokzincir projelerine yaptığı yatırımlar sayesinde kazandığı belirtiliyor. Novak’ın yönettiği portföyün değerinin 400 ila 500 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Öte yandan daha önce Novak'ın Finotopio platformunun yatırımcılardan yüksek meblağlar topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ve finansal dolandırıcılık suçlamalarıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da belirtildi.