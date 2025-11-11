Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu almak ücretli mi? Bakanlık açıkladı

Sahte siteler ve sosyal medya hesapları, MHRS'den randevu almak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. Söz konusu site ve hesaplarla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

MHRS üzerinden yapılacak tüm işlemlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakanlık, söz konusu site ve hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: