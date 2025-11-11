Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu almak ücretli mi? Bakanlık açıkladı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu almak ücretli mi? Bakanlık açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, sahte siteler ve sosyal medya hesaplarından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adıyla ücret talep edilmesi üzerine harekete geçti. MHRS üzerinden randevu almanın, iptal etmenin veya değiştirmenin ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakanlık, söz konusu site ve hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sahte siteler ve sosyal medya hesapları, MHRS'den randevu almak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. Söz konusu site ve hesaplarla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

MHRS üzerinden yapılacak tüm işlemlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakanlık, söz konusu site ve hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

