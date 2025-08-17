Sağlık Bakanlığı 5 alternatif üzerinde duruyor! Yeni modellerle ilaç tedarikinde sıkıntı olmayacak

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde gündeme gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Kalıcı çözüm yolları arayan Bakanlık, yeni fiyatlandırma modellerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bu modellerden ilki, eş değer ürünlere (muadil) yönelik fiyat düzenlemesi. Çapraz kur uygulaması da üzerine çalışılan modeller arasında yer alıyor.

Ayrıca birim fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi, biyoteknolojik ürünlerin ve biyobenzer ürünlerin fiyatlandırılması, imal eş değer ürünlerin fiyatlandırılması, dönemsel avro değerinin dikkate alınması ile fiyat koruma uygulamasındaki ürünlerin ayrılması gibi çeşitli çözüm önerileri üzerinde duruluyor.

Türkiye’de geçen yıl ithal ilaçların oranı kutu olarak yüzde 8,2; tutar bazında ise yüzde 43,3. İmal ilaçların oranı ise kutu bazında yüzde 91,8; tutar bazında 56,7 seviyesine ulaştı. 2015 verileriyle kıyaslandığında, imal ilaçların oranı artarken, ithal ilaçların azaldığı, böylece ilaç üretiminde yerliliğin giderek arttığı dikkat çekti.

İlaç tüketiminde ise yüzde 17,2 oranıyla onkolojide kullanılan ilaçlar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 7,4 ile antibiyotikler bulunurken, bunu sırasıyla yüzde 6,7 ile kan ürünleri, yüzde 6,6 ile kardiyovasküler, yüzde 6,1 ile antidiabetikler takip ediyor. Son sırada ise yüzde 5 ile sinir sistemi tedavi gruplarındaki kullanılan ilaçlar bulunuyor.

İlgili Haber Sağlık Bakanlığından spekülasyonlara cevap: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil

BAKANLIKTAN 15 MİLYON KİŞİYE 'KANSER' MESAJI

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramalarını SMS ile bilgilendirme dönemini başlattı.

Meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, rahim ağzı kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kalın bağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderilecek.

Yaklaşık 15 milyon kişi arasında, tarama için belirlenen yaş aralığındakilerin yanı sıra, daha önce taramalara katılmış olanlar da bulunacak.