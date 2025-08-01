Sağlık Bakanlığından spekülasyonlara cevap: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil
Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) uzman hekim randevusu almak için aile hekimine başvurunun mecburi hâle getirildiği iddialarının doğru olmadığını belirten bakanlık, bunun vatandaşlara sunulan ek bir tercih olduğunu kaydetti.
ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz itibarıyla Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) devreye aldığı “Aile Hekimine Yönlendirme” özelliğiyle ilgili oluşan spekülasyonlara cevap verdi.
Uzman hekim randevusu almak için aile hekimine başvurunun zorunlu hâle getirildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten bakanlık, söz konusu uygulamanın bir mecburiyet olmadığını, aksine vatandaşlara sunulan ek bir tercih niteliği taşıdığını kaydetti.
Bakanlık, “Randevu Talebi Öncesi Aile Hekimine Yönlendirme Uygulaması” ile sağlık hizmetlerine erişimi daha kolay hâle getirmek ve kaynakları daha verimli değerlendirmenin amaçlandığı kaydederken, bu kapsamda, MHRS üzerinden yoğunluk sebebiyle randevu alınamadığı durumlarda, randevu talebi oluşturulmadan önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere “Aile Hekimine Yönlendirme” uygulamasının devreye alındığını dile getirdi.
Buna göre, tercih etmeleri durumunda aile hekimine yönlendirilen kişiler, aile hekimleri tarafından muayene edilecek, aile hekimleri, muayenenin ardından gerekli görmesi hâlinde uzman hekim randevusu oluşturacak.
RANDEVU SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Sağlık Bakanlığı, uygulamanın nasıl işlediğini maddeler hâlinde şöyle anlattı:
- Vatandaşlar istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgulayabilecek.
- Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilecek.
- İstenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için bütün hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminiz uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir” bilgi ekranı çıkacak.
- Bu yönlendirme doğrultusunda, isteyen vatandaşlar aile hekiminden randevu alacak.
- Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlar ise “devam et” butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilecek ve randevu talebini oluşturacak.