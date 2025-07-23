MHRS randevularında yeni dönem! Bir gruba öncelik tanındı

MHRS randevularında yeni dönem başladı. Buna göre; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına öncelik tanınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alırken öncelik hakkına sahip olacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı ile birlikte imzalanan "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" ile bu ayrıcalığın resmiyet kazandığı belirtildi.

Protokol doğrultusunda dün itibarıyla uygulamaya geçen sistemle, bu gruplar MHRS üzerinden randevu alırken de poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi öncelikli kabul edilecek.

ARTIK RANDEVULARI DA KAPSAYACAK

Mevcut durumda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları; hastanelerde acil hastalar, engelliler, hamileler, 65 yaş üstü bireyler ve 7 yaş altı çocukların ardından muayene hizmetlerinde öncelikli gruplar arasında yer alıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu öncelik, randevu alma sürecini de kapsayacak şekilde genişletildi.