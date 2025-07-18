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Polis Selçuk Peker görev başında kalp krizi geçirip şehit oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis Selçuk Peker görev başında kalp krizi geçirip şehit oldu!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acı haber Mersin'den geldi. Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Selçuk Peker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru Selçuk Peker (52), görevi sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Peker, ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis Selçuk Peker görev başında kalp krizi geçirip şehit oldu! - 1. Resim

GERİDE 3 EVLAT BIRAKTI

Evli ve 3 çocuk babası olan Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Selçuk Peker görev başında kalp krizi geçirip şehit oldu! - 2. Resim

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Peker için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehit Peker'in naaşı dualarla memleketi Malatya’ya uğurlandı. Cenazenin bugün Yeşilyurt ilçesinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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