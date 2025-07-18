Çocukların hevesleri için kolları sıvadı, Şehitler Köyü'nde 5 yıldızlı otelleri aratmayan havuz keyfi

Erzurum'un Şehitler Köyü'nde çocuklar havuz keyfi yaşasın diye kolları sıvayan Berham Karamanlı, onlar için havuz, atlama rampası ve bulduğu tahtalardan şezlong yaptı. 5 yıldızlı otelleri aratmayan çocukların havuz eğlencesi görenlerin yüzünü güldürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Şehitler Köyü'nde bir baba, evinin önüne kendi çocuklarının yüzmesi için minik bir havuz yaptı.

Köydeki çocukların heveslenmesi üzerine kolları sıvadı ve kendi imkânlarıyla havuzu büyüttü, çocuklar da kendisine yardım etti.

Şimdi soğuk havası ile meşhur Erzurum'un yaz sıcağından bunalan Şehitler Köyü çocukları hem serinliyor hem de gönüllerince eğleniyorlar.

Çocuklara sadece havuz değil aynı zamanda atlama rampası yapan Berham Karamanlı, onları dinlemesi ve güneşlenmesi için çevrede bulduğu malzemeden iki tane de şezlong yaptı.

Denize kilometrelerce uzaklıktaki köyde çocuklar her gün gönüllerince havuza giriyor ve tatil yapıyor.

Baba Berham Karamanlı da düzenli olarak havuzun suyunu değiştirip temizliyor.

"YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Aynı zamanda şehir merkezinde öğretmen olan ve boş vakitlerinde köyüne giden Berham Karamanlı, "Köyde vakit geçirdiğimiz vakitler çocuklarımız içinde zaman geçirsin diye küçük bir havuz yaptım. Köy çocuklarının da heveslendiğini görünce onlara kıyamadım. Bulduğum atık malzeme ve eşyalarla bir havuz yaptım. Sıcak yaz günlerinden benim nezaretimde havuza giriyor ve serinliyorlar. Beraber yaptığımız şezlonglarda da dinlenip kitap okuyorlar. Havuzumuzun bir takım eksikleri var. Yetkililerden bu anlamda destek istiyoruz. Çevre düzenlemesi noktasında yardım bekliyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR"

Şehitler Mahallesi Muhtarı Sefa Hidişoğlu, çocukların gönüllerince eğlenmesi ve zaman geçirmesi için yapılan havuzun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Onlar gülsün, oynasın. Bu bize yeter. Yöneticilerimizden bu anlamda eksiklerimizin giderilmesi noktasında ilgi bekliyoruz. Bunlar bizim geleceklerimiz ve çocuklarımıza her şeyin en güzelini vermemiz gerek" diye konuştu.