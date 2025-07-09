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Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Uzmanlar uyarmıştı, termometreler 40 dereceyi geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sıcak Hava, İstanbul, Boğaz, Termometre, Serinlemek, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzmanların günlerdir uyardığı sıcaklar geldi. 40 dereceyi aşan hava sıcakları nemle birlikte dayanılmaz hale gelirken, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sıcak havadan bunalanlar kendini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı.

Bunaltan sıcakları yaşayan Türkiye'de termometreler 40-45 dereceyi geçti. Eskişehir'de 44 dereceyi gösteren termometreler, Osmaniye'de 47 dereceyi gösterdi.

İstanbul'da da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar dayanılmaz bir noktaya geldi. 

Sıcak hava uyarılarının ardından şehir genelinde sıcaklık 35 dereceleri bulurken, Çekmeköy ve Tuzla'da 38, Şile, Ümraniye, Sarıyer ile Kartal'da 37 derecelere ulaştı.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı, bazıları da güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Millet bahçeleri ve parklar öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kalırken, bazı kişiler gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Termometreler zirveyi gördü - 1. Resim

"KÖPRÜDEN ATLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde yüzmeye gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Şimdi, köprüden atlamayı düşünüyorum şimdi. Deniz çok güzel, halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak." dedi.

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Uzmanlar uyarmıştı, termometreler 40 dereceyi geçti - 2. Resim

Sahilde yüzmeye gelen 13 yaşındaki Berat Karakuş da arkadaşlarıyla birlikte denize atlayarak, hem eğlendi hem serinledi.

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Termometreler zirveyi gördü - 2. Resim

Beşiktaş Bebek Sahili'nde de vatandaşlar, sahil şeridinde piknik yapıp denize girdi.

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Termometreler zirveyi gördü - 3. Resim

Öte yandan, bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı ise Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar devriyelerini sürdürüyor.

Sarayburnu Sahili de sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Sahile gelenler, manzaraya karşı yüzerek havanın tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Uzmanlar uyarmıştı, termometreler 40 dereceyi geçti - 4. Resim

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Uzmanlar uyarmıştı, termometreler 40 dereceyi geçti - 5. Resim

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Termometreler zirveyi gördü - 4. Resim

Sıcaktan bunalan Boğaz'a kendi bıraktı! Uzmanlar uyarmıştı, termometreler 40 dereceyi geçti - 7. Resim
Osmaniye'de termometreler 47 dereceyi gösterdi (Fotoğraf: İHA)

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Ülke genelinde bazı illerin hava sıcaklıkları şöyle:

Balıkesir - 41°C

Edirne - 40°C

İstanbul - 35°C

Kırklareli - 38°C

Afyonkarahisar - 36°C

Denizli - 41°C

Manisa - 41°C

Adana - 35°C

Antalya - 30°C

Hatay - 31°C

Isparta - 38°C

Ankara - 36°C

Çankırı - 39°C

Eskişehir - 37°C

Konya - 38°C

Bolu - 35°C

Düzce - 38°C

Sinop - 30°C

Zonguldak - 29°C

Amasya - 38°C

Artvin - 32°C

Samsun - 29°C

Trabzon - 26°C

Erzurum - 26°C

Kars - 25°C

Malatya - 39°C

Van - 26°C

Diyarbakır - 42°C

Gaziantep - 39°C

Mardin - 37°C

Siirt - 38°C

Kaynak: Anadolu Ajansı

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