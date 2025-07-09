Bu sıcaklık nefes aldırmıyor! Meteoroloji yayınladı, uzmanlar art arda uyardı: Bunları yapmayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde en sıcak günlerden biri yaşanıyor. Sıcaklığın birçok kentte 40 dereceyi bulacağı belirtilirken uzmanlar, vatandaşlara güneşten kaçınma uyarısında bulundu. İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarıyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

"ESAS SICAKLIK BUGÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın bugün zirveye çıkacağını söyledi. Toros, "Perşembe günü bilhassa Türkiye'nin kuzeybatısı serinliyor ancak sıcaklık esas etkisini bugün gösterecek. Hava sıcaklığı yarın zirveyi bulsa da ondan sonra kuzeybatıdan serin hava geliyor. Dolayısıyla hava biraz daha serinlemiş olacak." ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ IŞINLARINDAN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Toros, "Bugün en sıcak gün olduğu için genel anlamda güneş ışınlarından kaçınmak gerekiyor. Güneşin dik geldiği saatler daha etkili oluyor. Bu ışınlardan vücudumuzu korumakta, mümkün mertebe gölgelik ortamlarda bulunmakta fayda var. Herkesin sıcaklığa duyarlılığı farklı, yaşlı, hamile, çocuklar ve kalp hastalarının daha dikkatli olması lazım. Su ihtiyacımız artıyor, daha fazla terleme, daha fazla su ihtiyacı doğuruyor. Su tüketimine de dikkat etmek gerekli." diye konuştu.

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"ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK RİSKLİ"

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Demirhan da vatandaşların sıcak günlerde alması gereken önlemleri anlatarak, "Şu günlerde sağlıklı insanlar bile mümkünse dış mekanlarda bulunmasın. Özellikle çarşamba günü çok riskli. Nem yüksek, rüzgar yok. Bu da bunalma hissini artırıyor. Dışarıda bulunacak insanlar, özelikle şu günlerde mutlaka başlarını bir şapkayla kapatsın. İnce pamuklu, keten gibi uzun kıyafetler giyinsinler. Bedenlerinin açıkta kalan yerlerine, özellikle yüzlere ve ellere mutlaka güneş kremi sürsünler." tavsiyesinde bulundu.