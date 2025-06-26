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Sıcaklar buna mecbur etti! Kanaletlerde yüzüyor, kaldırımda güneşleniyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sulama kanallarında boğulma tehlikesinden korkan bazı çocukların kanaletlerde yüzüp, kaldırımda uzanıp güneşlendiği görüldü. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan şehirde yaz tatilinde serinlemek için buldukları çözüm dikkat çekti.

Adana'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Dayanılmaz sıcaklara karşı çocuklar serinlemek için her şeyi deniyor.

Şehirde sulama kanallarında her yıl olduğu gibi bu sene de bir çok kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yüzme kursları gibi sosyal belediyecilikten yararlanamayan bazı mahallelerdeki çocuklar, serinleyebilecek güvenli alanların yetersizliğinden dolayı tehlikeli yöntemlere başvuruyor.

Tehlikeden korkan çocuklar ise dar ve sığ olan "kanalet" diye tabir edilen küçük su yollarında serinliyor.

"HAVUZ OLSA BURALARDA YÜZMEYİZ"

Çocuklar, havanın sıcak olduğu ve mahallelerinde havuz olmadığı için kanaletlerde serinlediklerini söyledi.

Sıcaklar buna mecbur etti: Kanaletlerde yüzüyor, kaldırımda güneşleniyorlar - 1. Resim

Kanalete giren çocukların yanında duran Hasan Yılmaz (17), "Kanallarda sürekli birileri boğuluyor. Daha dün birisi yine boğuldu. En azından bu kanaletler daha güvenli. Havuz yok, havuz olsa buralara girmeyiz. Kanalda yüzen çocuk gördük mü kanalete gelmesini sağlıyoruz" dedi.

Sıcaklar buna mecbur etti: Kanaletlerde yüzüyor, kaldırımda güneşleniyorlar - 2. Resim

Çocuklar, saatlerce güvenlik açısından daha az risk taşıyan bu alanlarda serinlemeye çalışırken, kaldırımlara uzanıp güneşlenmeleri dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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