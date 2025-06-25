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Sıcak hava dalgası etkisi artırıyor! O ilde kavurucu sıcaklar geldi: Termometre 41 dereceyi gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak havanın etkili olduğu Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlardan Zeki Sulutaş, havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Sıcağa çare klimanın altında duracaksın, başka da yapacak bir şey yok. Dışarıda yürünecek gibi değil bayağı sıcak" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklarda önemli derecede artışlar yaşanıyor.

Sıcak havanın etkili olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgası etkisi artırıyor! O ilde kavurucu sıcaklar geldi: Termometre 41 dereceyi gösterdi - 1. Resim

"DIŞARIDA YÜRÜYECEK GİBİ DEĞİL"

Dışarıda olan vatandaşlardan bazıları gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

Kentin normal zamanda en işlek noktaları Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Zeki Sulutaş, havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Sıcağa çare klimanın altında duracaksın, başka da yapacak bir şey yok. Dışarıda yürünecek gibi değil bayağı sıcak" dedi.

Kalaycılık yapan Murat Uçar da sıcağa alışsa da dışarının ve iş yerinin sıcağı birleştiğinde dayanılmaz olduğunu, bundan dolayı işlerini genelde erkenden bitirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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