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Biri asker 3 şehidin failiydi! Mersin'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Biri asker 3 şehidin failiydi! Mersin&#039;de yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Biri asker 2'si sivil olmak üzere 3 şehidin faali olduğu tespit eden TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubu H.K., Tunceli'de düzenlenen operasyonun ardından yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında mevcut deliller geliştirilerek örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinde uzun ve titiz çalışmalar yapıldı.

3 ŞEHİDİN FAİLİ

Çalışmalar sonucunda 'Zafer' kod adlı H.K. isimli TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubunun 1998 yılında Pertek ilçesi Dorutay bölgesindeki yol devriyesi esnasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan J.Komd.Er Mehmet Anaç ve yaralanan J.Komd.Er Olcay Aymelek ile 1998 yılında Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere 3 ilde yürütülen çalışmalar ile şahsın teşhisi yapılarak Mersin'de yaşadığı belirlendi. Teknik çalışmalarla adresi tespit edilen H.K. isimli terörist, Mersin'de düzenlenen operasyon ve fiziki takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. H.K., Pertek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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