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"Hamuş" Almanya'da yakalandı! 'Casperlar'a operasyon: 70 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Casperlar' suç örgütü lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın Almanya'da yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği öğrenildi. 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 70 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 'kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'fuhuş' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları belirlendi. 'Casperlar' suç örgütüne yönelik İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlendi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 70 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap, 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 'Casperlar' suç örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 45 sosyal medya hesabına ise Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararınca erişim engeli getirildi.

Örgütün, Daltonlar silahlı suç örgütüne karşı düşmanca tutum içerisine hareket ettiği, Bağcılar'da faaliyette olan ticaret merkezlerinden İSTOÇ mevkiinde örgütün varlığını devam ettirmek ve maddi olarak güç kazandırmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerlerinden haraç aldıkları ve silahlı saldırılarda bulundukları ortaya çıktı.

ÖRGÜT LİDERİ ALMANYA'DA YAKALANDI

'Casperlar' ve 'Daltonlar' arasındaki husumet nedeniyle meydana gelen kasten öldürme olayları başta olmak üzere toplam 116 eylem gerçekleştirildiği belirlendi. Eylemlere yönelik yapılan operasyonlarda, 150 'Casperlar' suç örgütü üyesinin tutuklandığı, 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca kırmızı bülten kapsamındaki suç örgütü lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın da Almanya'da yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği de belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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