Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Şekerli gıdalara düzenleme geliyor

ESMA ALTIN ANKARA -Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip soruları cevapladı. Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları şöyle:

● Gazlı içeceklerimizde, Avrupa’daki emsallerine göre 4 kat daha fazla fruktoz var. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak.

● Hastanelerimizin yüzde 95’i dayanıklı hâle getirildi. Yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapıyoruz, birkaç haftaya teslim alacağız. İstanbul’da 12 tane izolatörlü hastane inşaatını bitirdik. Bunlar depremde müdahalenin ana üssü olacak.

● Göz, plastik cerrahi, onkoloji branşları haricinde çok büyük oranda randevu sıkıntımızı çözdük. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor.

KANTİNLERDE KALİTE ARTACAK

● Sigara için özel bir kampanya başlatıyoruz. ‘Şimdi değilse, ne zaman’ diye logo yaptık. Sigara bırakma polikliniklerinin sayısını neredeyse yüzde 100 artırdık.

● Okullarda insanların hareket etmesini sağlayacak alanlar oluşturacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize spor, biz de öğrenci yurtlarında sağlık anlamında destek vereceğiz. Emine Hanım’ın (Erdoğan) himayelerinde çok güzel bir proje olacak. Detayları, birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

● Kantinlerle ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız, çok daha kaliteli ve uygun hâle getireceğiz.

● Aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Sağlık sistemini, kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz.

● Başta SMA olmak üzere kas hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışma yapıyoruz. Hangi ilacın faydalı olup olmadığını araştırıyoruz. SMA ilaçlarının yerli üretimi için klinik çalışmaları ise yıl sonuna doğru başlayacak. Ayrıca kanser tedavisinde 5 ilacı ödemeye aldık. Ekstrem birkaç tane ilaç da komisyon kararıyla insanlarımıza ulaşır hâle geliyor.

● Kırıkkale’de, doktorların e-İmzası kopyalanarak yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddialarla ilgili de adli ve idari olmak üzere iki tane soruşturma yürütülüyor.