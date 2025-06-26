Şikayetler arttı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 81 ile Teftiş Kurulu Genelgesi gönderildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu imzasıyla ve 81 il valiliğine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre; sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler en kısa sürede sonuçlandırılacak, Hasta Hakları Birimleri daha etkin çalışacak ve kısa adı REDES olan Risk Esaslı Denetim Sistemi ile riskli durumlara anında müdahale sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi yayımlandı. Söz konusu genelge ile kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları Birimleri'nin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen REDES kapsamında riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler alınacak.

ŞİKAYETLER EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni esas alan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi’nde; "vatandaş odaklı devlet anlayışı" esas alındı. Sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı olan tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek muhtemel aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden yerinde ve en kısa sürede çözülecek.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA DENETİMLER HIZLANDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettiş ile başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.

HASTA HAKLARI BİRİMLERİNİN DAHA ETKİN ÇALIŞMASI SAĞLANACAK

Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idarelerince her türlü tedbir alınacak. Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu muhakkiklik eğitimine katılmış 3 binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek.

DİJİTAL DENETİM SEFERBERLİĞİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kısa bir süre önce REDES’in hayata geçirildiğini duyurmuş, "Dijital denetimle muhtemel risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de muhtemel risklere karşı caydırıcılık artırıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Genelge kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, İl Sağlık Müdürleri ve Başhekimlerin erişimine de açılacak. Söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.

MÜFETTİŞ YAZILARI ÖNCELİKLİ CEVAPLANACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi'ne göre; bilirkişi veya uzman heyeti taleplerine ilişkin müfettişlik yazıları öncelikli olarak cevaplanacak.