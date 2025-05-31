"Ambulans 73 dakikada geldi" iddiasına cevap! Sağlık Bakanlığı'ndan Oğuz Murat Aci açıklaması

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve yaralılara müdahale etmek için ambulansın olay yerine 73 dakikada ulaştığı iddiası yalanlandı. Sağlık Bakanlığı, ilk ambulansın bölgeye 11 dakikada vardığını belirtti.

Ehliyetsiz araç kullanan Doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğulları Timur Cihantimur, Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te feci bir kazaya neden olmuştu. Cihantimur'un otomobille çarptığı 29 yaşındaki motokurye Oğuz Murat Aci, kazada hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı, Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"İLK AMBULANS OLAY YERİNE 11 DAKİKADA VARDI"

Bakanlığın açıklamasında, kaza günü olay yerine merkezden 5 ambulansın yönlendirildiği ifade edilerek, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir" denildi.

"ACİ'YE 45 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ"

Oğuz Murat Aci'nin 25 dakikada hastaneye ulaştırıldığını ve toplam 45 dakika müdahale yapıldığını belirten Sağlık Bakanlığı, "Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verdi.