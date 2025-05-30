Gelinlerini dava ettiler: Oğuz Murat Aci'nin acılı annesinden zehir zemberek sözler! "Tam 6 aydır..."

Gelinlerini dava eden Oğuz Murat Aci'nin acılı annesi torununu 6 aydır görmediğini söyleyip "Geçen bayram 3 kez kapıya gittim, yavrumu göremedim, bir baktım ki başka yerlerde çocuğumla beraber bayram ziyareti yapıyor, çok ağırıma gitti ama ne yapayım elimden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu Timur, kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'yi öldürdü. Anneyle oğul olayın ardından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Fakat bu kaçış uzun sürmedi, Eylem Tok ve oğlu Amerika'da tutuklandı.

Haklarında iade kararı verilen anneyle oğlun Türkiye'ye getirilmesi beklenirken geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşanmış Aci'nin eşi Şükriye Aci ve yaralanan 4 kişi geçtiğimiz günlerde şikayetlerinden vazgeçmişti.

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ACİ AİLESİ GELİNLERİNİ DAVA ETTİ

Olayla ilgili süreç devam ederken Özer Aci ile anne Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Oğlunun mezarını ziyaret eden baba Özer Aci, gelininin şikayetini geri çekmesi hakkında konuşurken acılı anne baba torunlarını göremediklerini söyledi. Anne Pervin Aci yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı.

"ŞÜKRİYE GELİN OLMAMIŞ"

Gelinin şikayetinden vazgeçmesine yönelik konuşan baba Özer Aci, "Şükriye bize gelin olmamış artık ona bir isim, sıfat uyduramıyorum. Şimdi bakalım daha neler göreceğiz, onu da zaman gösterecek. Allah biliyor ya, kimler görüşmüş o dönemde benim avukatım da olan şu anki çocukların da avukatı bu görüşmeleri yapmış fakat çok kolay bir şekilde almış oldukları paraya bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar, yazık" ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu aktaran baba Aci, "‘Manevi olarak da karşılığını aldım' diyor ya, aldığına göre hakimin gözlerinin içine baka baka o maneviyattan nasıl bahsedecek, insan utanır biraz. Torunumu emri vaki gittiğim takdirde görebiliyorum, Şükriye Hanım telefonlarıma çıkmıyor, 6 aydır hatta işimiz olsa, bir şey sorma ihtiyacı hissetsek bile telefonlara cevap vermiyor. Tüm tanıdıkları, bildiği kadarıyla bilmedikleri kalmış, sosyal medyadan, telefondan engelleme yapmış, yeni hayatında başarılar dilerim. Artık geriye dönmesin, önüne baksın diyorum" dedi.

"TORUNUMU 6 AYDIR GÖRMÜYORUM"

Gelini hakkında konuşan ve torununu göremediğini söyleyen anne Pervin Aci, "Onu çok sevdim çünkü bir evlat gitmiş bir evlat bir de torunum kalmış fakat kendime bakacak dahi halim yok. Ne diyeyim sanki biz Eylem Tok olduk, tersine oldu. Benim oğlumun oğluysa olacakları şimdiden fark ediyorum. Yaş gelene kadar bir takım etrafından dolduruşa gelir.

Dolduruşa gelirse ama bir gün beni, oğlumun yavrusu beni bir gün anlayacak. Benim yavrum o, yavrumun yavrusu o, çocuğu 6 aydır görmüyorum. Utanmazsa gelsin ne yapayım, eşinin davasını veren, satan, üç kuruş paraya satan oğlumun davasına nasıl gelecek, neyi savunacak ki? Hiç olmazsa eşine saygı göstersin, bize göstermiyorsa ya biz ona zaten sevgi gösteriyoruz. Bayram benim neyime, kurban geliyor, kurbanını bağışladım.

Bir zengin çocuğu kalkıp da birilerinin, bir ailenin hayatını karartmasın. Geçen bayram 3 kez kapıya gittim, yavrumu göremedim, bir baktım ki başka yerlerde çocuğumla beraber bayram ziyareti yapıyor, çok ağırıma gitti ama ne yapayım elimden bir şey gelmedi" diye konuştu.