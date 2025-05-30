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Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kanserle mücadele eden, son günlerde durumu kötüye giden Şimal'in öldüğü haberini, dün akşam eşi Necati Arıcı yalanlamıştı. Arıcı, bugün öğlen saatlerinde eşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi almış, uzun tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. 2024'te rutin kontrol için gittiği hastanede beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, 8 saat süren operasyon geçirmişti. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastalığı üç kez metastaz yapan Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılması üzerine dün akşam şarkıcının eşi Necati Arıcı'dan açıklama gelmişti.

Şarkıcı Şimal'in durumu kritik! Eşinden

DÜN AKŞAM YALANLADI, BUGÜN VEFAT ETTİ

Vefat söylentilerini yalanlayan Necati Arıcı, Instagram paylaşımında, "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Arıcı bugün öğle saatlerinde eşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 2. Resim

Şarkıcı Şimal'in durumu kritik! Eşinden

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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