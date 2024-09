Kanser tedavisi gören Şimal’i üzen ‘lüks ev’ yorumu! Cevabıyla yürek sızlattı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hastalığının metastaz yaptığını belirten şarkıcı Şimal, eviyle ilgili yapılan yorumlara verdiği cevapla yürek sızlattı.

‘Z Raporu’ , ‘Ferman’ ‘Ağla Ağla’ gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2022 yılında meme kanserini yenmişti. Ünlü isim Ocak ayında ise beyninde tümör tespit edildiğini açıklamış ve 8 saat süren ciddi bir operasyon geçirmişti.

HASTALIĞI NÜKSETTİ

Ameliyat sonrası iyileşme sürecini tamamlayan Şimal, yaklaşık bir hafta önce hastalığının ne yazık ki yeniden nüksettiğini açıklamıştı.

“TÜM AİLE YIKILMIŞ DURUMDAYIZ”

Söylediği şarkılar ve güçlü sesiyle kalplere dokunan isim, Instagram’dan yaptığı açıklamada “Dostlarım, çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutum doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin, tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha...” ifadelerini kullanmıştı.

“BU SEFER BEYİN ZARIMA METASTAZ YAPTI”

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı, “Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!” demişti.

YAPILAN YORUMLAR GENÇ ŞARKICIYI ÜZDÜ

Şimdilerde yeniden ışın tedavisine başlayan Şimal, evinden bir video paylaştı ve “Rabbim evimize sağlık, huzur, mutluluk yağdır. Çok çok amin” notunu düştü.

Havuzu gören bazı takipçileri “Ne güzel havuzlu evde oturuyorsun” , “Eviniz de lüksmüş” gibi yorumlar yaptı.

Genç şarkıcı Şimal bu yorumlara kayıtsız kalamadı. Ünlü isim “Ah be arkadaşlar ben o havuza hiç girmedim. Allah her şeyden önce sağlık versin ki, gördüklerimizi yaşamayı, tatmayı nasip etsin. Unutmayın gerçekten önce sağlık... Her şey boş” diyerek herkesi duygulandırdı.