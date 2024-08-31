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Kritik ameliyata girmişti! Şarkıcı Şimal'dan üzen haber!

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Kritik ameliyata girmişti! Şarkıcı Şimal&#039;dan üzen haber!

Magazin Haberleri

2022 yılında meme kanserini yenen Şimal, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından beyninde tümör tespit edildiğini açıklamış ve 8 saat sürecek kritik ameliyata girmişti. Ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ve ‘Ağla Ağla’ , ‘Ferman’ , ‘Ucuz Roman’ gibi şarkılara imza atan şarkıcı Şimal, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Ünlü isim, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, uzun süren kemoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ise rutin kontrollerinde beyninde tümör tespit edildiğini açıklamış ve 8 saat süren bir ameliyata girmişti.

Kritik ameliyata girmişti! Şarkıcı Şimal'dan üzen haber! - 1. Resim

ŞİMAL SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

8 saatlik başarılı bir operasyonun ardından tedavi gören ve kısa süre sonra iyileştiğini müjdeleyen Şimal, ne yazık ki hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Şimal, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Kritik ameliyata girmişti! Şarkıcı Şimal'dan üzen haber! - 2. Resim

"Dostlarım, bu haberi paylaşma konusunda çok kararsızdım fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz, haklısınız. Bana da hak verin; tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki bu hastalık yine yakaladı beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü tedavilere başlanacak, onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan, soran ve mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!"

Düzenleyen:  - Magazin
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