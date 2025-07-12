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Erol Bilecik neden istifa etti, kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erol Bilecik neden istifa etti, kimdir?
Fenerbahçe, Erol Bilecik, Yönetim Kurulu, Ali Koç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Başkanvekili Erol Bilecik yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Erol Bilecik istifa nedeni araştırılırken hayatı ve biyografisi merak edildi.

Acun Ilıcalı'nın ardından Fenerbahçe'de bir istifa daha yaşandı. Başkanvekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya görevinden ayrıldığını duyurdu. Erol Bilecik neden istifa etti merak ediliyor.

EROL BİLECİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Erol Bilecik 12 Temmuz 2025 sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. 

Erol Bilecik neden istifa etti, kimdir? - 1. Resim

Şahsına ve ailesi hedef alınarak yapılan karalama kampanyalarının kulübün gündemini meşgul etmesi nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. 

EROL BİLECİK KİMDİR?

26 Kasım 1962'de Hatay Antakya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 13278 sicil numaralı üyesidir. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına seçilen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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