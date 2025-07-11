Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? Fenerbahçe sponsorluk duyurusuyla gündem oldu

ABD merkezli bir süt ürünleri markası olan Chobani, Fenerbahçe'nin stat isim sponsorluğu için görüşmelere başladı.Kısa süre içinde Chobani arama motorlarında an çok aratılan kelime oldu. Chobani yoğurdun Türkiye'de satılıp satılmadığı ise merak konusu oldu.

Chobani’yi Amerika’nın en çok satan yoğurt markalarından biridir. Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya firmasını kısa süre içinde en çok satan yoğurt markalarından biri haline getirdi.

Şu sıralar Fenerbahçe ile ismi anılan Chobani, stat isim sponsorluğu için görüşmelere başladı. 10 yıldır sarı-lacivertlilerin sponsorunun Ülker'in olduğu biliniyor. Peki, Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

CHOBANİ YOĞURT TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Chobani yoğurt şu an için Türkiye'nin yerel mağazaların raflarında satışı bulunmuyor. Chobani yoğurt yalnızca sınırlı online alışveriş siteleri üzerinden sipariş edilebilmektedir.

Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya, ABD’de süzme yoğurt (Greek yogurt) trendini başlatarak alanında büyük bir başarı elde etmeyi başarmıştır.

CHOBANİ TÜRKİYE PAZARINA GİRECEK Mİ?

Chobani, henüz Türkiye pazarına gireceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak Fenerbahçe ile sponsorluk görüşmelerine başlayan markanın Türkiye pazarında kalıcı bir satış ya da yatırım yapması bekleniyor.

CHOBANİ NE MARKASI, HANGİ ÜLKENİN?

Chobani, ABD merkezli bir süt ürünleri markasıdır. Yoğurdun dışında kefir, içecek ve süt bazlı ürünler satmaktadır.

İçeriği doğal olması sebebiyle öne çıkan marka, Erzincanlı bir girişimci olan Hamdi Ulukaya tarafından kurulmuştur ve tamamen Amerikan menşeili bir şirkettir.

CHOBANİ ÜRÜNLERİ NELERDİR?

ABD merkezli süzme yoğurt devi Chobani, kefir, süt bazlı içecekler ve atıştırmalık ürünleri satışa sunmaktadır.