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Chobani yoğurt sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chobani yoğurt sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü 2025-2026 sezonu öncesi stat isim hakkı ve Avrupa karşılaşmalarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani markasıyla görüşmelere başladığını duyurdu. Önemli gelişme, iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın ismini yeniden gündeme taşıdı. Chobani yoğurt sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar, Chobani hangi ülkenin markası merak ediliyor.

Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır” denildi. Şimdi ise Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar, Chobani ne markası, hangi ülkenin soruları gündemde yerini aldı.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 1. Resim

CHOBANİ YOĞURT SAHİBİ KİM?

Chobani markasının sahibi Türk girişimci Hamdi Ulukaya’dır. Erzincan’ın İliç ilçesinde doğan Ulukaya, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurduğu Chobani şirketiyle kısa sürede ABD’nin önde gelen yoğurt markalarından birini kurmayı başarmıştır.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 2. Resim

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında dil eğitimi için Amerika’ya gitmiş, burada hayvancılık ve süt ürünleri alanındaki geçmiş tecrübesiyle iş hayatına atılmıştır. New York’ta kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kuran Ulukaya, kısa sürede doğal ve katkısız yoğurt anlayışıyla pazarda farkını ortaya koymuştur.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 3. Resim

HAMDİ ULUKAYA SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Ulukaya'nın kişisel servetinin 2.4 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ulukaya, Forbes ve Fortune gibi uluslararası ekonomi yayınlarında dünyanın en etkili iş insanları arasında yer almaktadır.

Sahip olduğu servetin önemli bir kısmını sosyal fayda projelerine ayıran Ulukaya, 2015 yılında “The Giving Pledge” adlı hayırseverlik hareketine katılarak servetinin büyük bölümünü insanlık için kullanma sözü vermiştir.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 4. Resim

FENERBAHÇE CHOBANİ SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu Chobani markasıyla sponsorluk görüşmelerine başladı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın Avrupa maçları için forma göğüs sponsorluğu ve stadyum isim hakkı için Chobani ile müzakerelere başlandığı bildirildi.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 5. Resim

CHOBANİ NE MARKASI?

Chobani yoğurt Amerika merkezli bir süt ürünleri markasıdır. “Greek Yogurt” yani süzme yoğurt üretimiyle tanınan marka, katkısız ve doğal içeriğiyle kısa sürede ABD pazarında büyük bir paya ulaşmıştır.

Yoğurt dışında içecek, kefir ve süt ürünleri kategorilerinde de üretim yapan Chobani, sağlıklı hayat mottosuyla birçok tüketiciye hitap eden markalardan biri.

Chobani sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı - 6. Resim

CHOBANİ YOĞURT HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Chobani yoğurt Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir markadır. Kurucusu Türk olan marka, global başarısıyla hem Türkiye’nin hem de ABD’nin gurur kaynağı olmuştur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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