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Erdoğan'ın 'bayrak' çağrısı karşılık buldu! Ay-yıldız, ülke genelinde göndere çekiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erdoğan&#039;ın &#039;bayrak&#039; çağrısı karşılık buldu! Ay-yıldız, ülke genelinde göndere çekiliyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı ülke genelinde karşılık buldu. İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Gençlik'ten gelen bayrak paylaşımları kısa sürede ilgi topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından bugün tarihi bir konuşma yaptı. 

Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mesajları geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın 'bayrak' çağrısı karşılık buldu! Ay-yıldız, ülke genelinde göndere çekiliyor - 1. Resim

"BAYRAKLARLA EVLERİMİZİ DONATALIM" ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Ayrıca Erdoğan, söz konusu konuşmasında dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı ülke genelinde karşılık buldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Oğlu Kağan Özdemir ile birlikte evlerinin balkonuna Türk bayrağını asan Özdemir, anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"HÜRRİYET VE İSTİKLAL SANCAĞIMIZ GURURLA DALGALANSIN"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını hatırlatan İl Başkanı Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı. Bu topraklara olan sevgimizi, birliğimizi ve inancımızı ay yıldızla gösteriyoruz. Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz, Can'larımız, Zeynep'lerimiz Şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım, hürriyet ve istiklal sancağımız gururla dalgalansın.

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İstanbul'da da çok sayıda vatandaş evlerini ve işyerlerini bayraklarla süslemeye başladı.

AK Gençlik'ten de çağrıya karşılık geldi.

AK Gençlik Esenyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı bayrak görselinde şu mesajı verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ay yıldızlı bayrağımızı her yere asın” çağrısıyla, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı olarak biz de al bayrağımızı büyük bir gururla astık.

Bu bayrak bizim istiklalimiz, birliğimiz, kardeşliğimizdir.
Gönlümüzde, binamızda ve her daim yüreğimizde…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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