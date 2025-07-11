Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı

‘Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu, dört yıl arayla önce babasını ardından annesini kaybederek büyük bir acı yaşadı. Zor günler geçiren Hünel, şimdi de amcasının ölümüyle sarsıldı.

‘Gelinim Mutfakta’ programının sunucusu Aslı Hünel, son dönemde üst üste yaşadığı kayıplarla sarsıldı.

Ünlü sanatçı, 4 yıl önce babasıyla vedalaşmış, ardından ise uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel’i 20 Mayıs’ta kaybetmişti.

Anne ve babasına duyduğu özlemi sık sık sosyal medya hesabında dile getiren Aslı Hünel, bu kez de amcasının vefat haberiyle yıkıldı.

Üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan Hünel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mekanın cennet olsun Tuncay amcam."