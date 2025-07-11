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Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu, dört yıl arayla önce babasını ardından annesini kaybederek büyük bir acı yaşadı. Zor günler geçiren Hünel, şimdi de amcasının ölümüyle sarsıldı.

‘Gelinim Mutfakta’ programının sunucusu Aslı Hünel, son dönemde üst üste yaşadığı kayıplarla sarsıldı.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı - 1. Resim

Ünlü sanatçı, 4 yıl önce babasıyla vedalaşmış, ardından ise uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel’i 20 Mayıs’ta kaybetmişti.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı - 2. Resim

Anne ve babasına duyduğu özlemi sık sık sosyal medya hesabında dile getiren Aslı Hünel, bu kez de amcasının vefat haberiyle yıkıldı.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldı - 3. Resim

Üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan Hünel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mekanın cennet olsun Tuncay amcam."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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