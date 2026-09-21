Dünya basınında Salah manşetleri: Galatasaray’ı yerle bir etti
Dünya, Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah’ı konuşuyor. Trabzonspor’da fırtınalar estiren Mısırlı yıldızın, son şampiyonu yerle bir ettiği yazıldı. Türkiye’de yeni bir sayfa açan Salah’ın performansıyla göz kamaştırdığı ifade edildi.
Transferi büyük ses getiren Muhammed Salah’ın futbolu da ses getirmeye devam ediyor. Dünya 4-0’lık Galatasaray maçında hat-trick yapan Muhammed Salah’ı konuşuyor. Takımını galibiyete taşıyan Mısırlı yıldız için dış basında öne çıkan yorumlar:
The Athletic: Salah, Türkiye’deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti.
The National News: Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, son şampiyon Galatasaray’a ilk yenilgisini yaşattı.
Goal: Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray’ın tahtını sarstı.
ESPN: Salah, G.Saray’a karşı farklı galibiyette Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick’ini yaptı.
ACIMASIZCA...
Sky News Arabia: Salah, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. Trabzonspor formasıyla ilk 3 iç saha maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Salah, Trabzonspor tarihinde Süper Lig’de G.Saray’a karşı kendi sahasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
CNN Arabia: Salah, G.Saray’a karşı hat-trick yaparak Türkiye’de göz kamaştırdı
Yallakora: Mısır kralı hiç durmuyor
Mundo Deportivo: Trabzonspor, Salah’ın mükemmel performansıyla Galatasaray’ı acımasızca 4-0 mağlup etti. Galatasaray’ın en önemli transferi Rafael Leao buna inanamadı.
Marca: Salah, Galatasaray’ı yerle bir etti. Salah, Türkiye’ye muzaffer bir dönüş yaptı.
AS: Mısırlı yıldız, hat-trick ve az kişinin ulaşabileceği bir asistle Galatasaray’ı darmadağın etti. Türk lig lideri, Salah’ın üstünlüğü altında kaldı.