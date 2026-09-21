Dünya basınında Salah manşetleri: Galatasaray’ı yerle bir etti

Dünya, Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah’ı konuşuyor. Trabzonspor’da fırtınalar estiren Mısırlı yıldızın, son şampiyonu yerle bir ettiği yazıldı. Türkiye’de yeni bir sayfa açan Salah’ın performansıyla göz kamaştırdığı ifade edildi.

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Transferi büyük ses getiren Muhammed Salah’ın futbolu da ses getirmeye devam ediyor. Dünya 4-0’lık Galatasaray maçında hat-trick yapan Muhammed Salah’ı konuşuyor. Takımını galibiyete taşıyan Mısırlı yıldız için dış basında öne çıkan yorumlar:

The Athletic: Salah, Türkiye’deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti.

The National News: Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, son şampiyon Galatasaray’a ilk yenilgisini yaşattı.

Goal: Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray’ın tahtını sarstı.

ESPN: Salah, G.Saray’a karşı farklı galibiyette Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick’ini yaptı.

Mohamed Salah

ACIMASIZCA...

Sky News Arabia: Salah, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. Trabzonspor formasıyla ilk 3 iç saha maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Salah, Trabzonspor tarihinde Süper Lig’de G.Saray’a karşı kendi sahasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

CNN Arabia: Salah, G.Saray’a karşı hat-trick yaparak Türkiye’de göz kamaştırdı

Yallakora: Mısır kralı hiç durmuyor

Mundo Deportivo: Trabzonspor, Salah’ın mükemmel performansıyla Galatasaray’ı acımasızca 4-0 mağlup etti. Galatasaray’ın en önemli transferi Rafael Leao buna inanamadı.

Marca: Salah, Galatasaray’ı yerle bir etti. Salah, Türkiye’ye muzaffer bir dönüş yaptı.

AS: Mısırlı yıldız, hat-trick ve az kişinin ulaşabileceği bir asistle Galatasaray’ı darmadağın etti. Türk lig lideri, Salah’ın üstünlüğü altında kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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