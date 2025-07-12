LGS iptal mi olacak? MEB'den iddialara cevap geldi

2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. 719 öğrencinin full yaparak tam puan aldığı duyuruldu. Ardından sosyal medyada LGS iptal iddiaları ortaya atılsa da MEB'den beklenen açıklama geldi. Sınav sürecine ilişkin asılsız iddiaları Milli Eğitim Bakanlığı yalanladı.

15 Haziran'da düzenlenen ve 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan 2025 LGS iptal mi iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. MEB konuya ilişkin resmi açıklamasını yayımladı.

LGS İPTAL Mİ?

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, 719 öğrencinin tam puan alması sosyal medya ve bazı basın organlarında şaibe iddialarını gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialara karşı net bir açıklama yaparak sınav sürecinin şeffaf olduğunu ve asılsız söylemlerle öğrencilerin emeklerine gölge düşürülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

MEB açıklamasında, "Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz.' tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var.' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar."

LGS dahil bütün sınavların her aşamasının titizlikle ve özenle yürütüldüğünün altı çizildi.

MEB'TEN 719 ÖĞRENCİNİN TAM PUAN ALMASINA İLİŞKİN CEVAP

MEB, 2025 LGS sınavında 719 öğrencinin tam puan almasının bazı çevreler tarafından şaibe olarak nitelendirilmesine karşı sert bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sınav sorularının 8. sınıf kazanımlarına uygun şekilde hazırlandığını ve sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurguladı.

MEB iddiaların asılsız olduğunun altını çizerek LGS dahil bütün sınavların her aşamasının titizlikle ve özenle yürütüldüğünün altı çizildi.