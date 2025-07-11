LGS 2025 zor muydu? İddiaları çürüten istatistik, rakamlar gerçeği söylüyor

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran’da yapılan 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri cevabını buldu: Bu yılki LGS zor muydu, kolay mıydı?

Hatırlatmakta fayda var; merkezi sınavda, 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüldüğü sorulara yer verildi.

Resmi verilere göre, bu yıl sınava katılan 963 bin 142 adaydan, tam puan alarak birinci olan öğrenci sayısı 719 oldu. Bu rakam, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor. 719 öğrencinin 500 tam puan alması, “sınavın” zor olmadığını ortaya koyuyor. Zira eğitim sistemlerinde zor sınavlarda birincilik sayısı artmaz, azalır.

Ayrıca LGS amaç açısından bir başarı veya düzey belirleme sınavı değil, puanlı liselere öğrenci seçme amaçlı sıralama sınavıdır. Sınavın zor ya da kolay olmasından ziyade tercihler için sıralama daha önemlidir.

LGS'DE PUAN DEĞİL SIRALAMA ESASTIR, LGS'Yİ KIYASLAMA HATASINA DÜŞMEYİN

Bazı mecralarda, sınavın zorluk düzeyine dair tahminlerde bulunulurken sınavın gerçek ölçütlerini göz ardı ediliyor. LGS gibi merkezi sınavlarda önemli olan puan değil, sıralamadır. Yani öğrenciler, birbirlerine göre sıralandıkları için “zor” ya da “kolay” tanımı yanıltıcı olabilir. LGS, diğer sınavlarla karşılaştırılmamalı. LGS temel olarak 8. sınıf müfredatına dayalı bir sınav olduğu için kapsamı, soru tipi ve hedef kitlesi tamamen farklı.

Sözün özü, velilerin ve öğrencilerin bu tür söylemlerden çok, sonuçların nesnel verilerle değerlendirilmesine odaklanmaları gerekiyor.

TERCİH İŞLEMLERİ 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Uzun bir maratonun ardından sekizinci sınıf öğrencileri tercih işlemlerine başlayacak. Tercih süreci 14 Temmuz Pazartesiden, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.