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LGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır?
LGS, Tercih, E-Okul, Yerleştirme, Ortaöğretim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 14-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden tercihler yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler ve veliler tercih sürecini doğru değerlendirmek için LGS tercih kılavuzu ekranını araştırıyor.

LGS tercih kılavuzu nereden bakılır, nasıl görüntüler öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 15 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından 11 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih sürecine ise 14 Temmuz tarihinde başlayacak. 

LGS TERCİH KILAVUZUNA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sites meb.gov.tr üzerinden ve e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. 

Öğrenciler ve veliler e-Okul'da yer alan "2025 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Listeleri" üzerinden Tercih Rehberi'ne erişebilir. 

LGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır? - 1. Resim

LGS TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

LGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır? - 2. Resim

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2025 tarihinde yayımlandı. 

MEB'in e-Okul üzerinden erişime açtığı, “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”, tercih döneminde rehberlik edecek. 

Kılavuzda tercih döneminin 14-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceği ve yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtiliyor. 

LGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır? - 3. Resim

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, e-Okul sistemi üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilir. Öğrenciler, yerel yerleştirme için 5, merkezi yerleştirme için 10 ve pansiyonlu okullar için 5 olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilir. Tercihlerin okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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