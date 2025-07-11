Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Bu sene 719 öğrencinin tam puan almasıyla rekor kırıldı.. Uzmanların “çok zor” olarak nitelendirdiği böyle bir sınavda rekor sayıda birinci çıkması herkesi şaşırttı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek sınavda bu sene rekor kırıldı.
ZOR DENİLEN SINAVDA 719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
LGS tarihinde ilk kez tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı. Eğitimcilerin "çok zor, tam puan alan öğrenci sayısı 200'ü geçmez" dediği sınavda 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.
Bu rakam, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor.
Bu sonuçla 2023 yılında kırılan 565 öğrenci rekorunu da aştı. 2018'de ise 18 öğrenci tam puan almıştı.
ÇELİŞKİ SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI
İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Isparta, Muş, Kütahya gibi birçok ildeki öğrencilerin tüm sorulara doğru cevap vermesi şaşkınlığa yol açtı. Zor denilen sınavda bu kadar öğrencinin tam puan alması kafalarda soru işaretlerine de neden oldu.
Eğitimciler, 719 öğrencinin 500 tam puan almasının “sınavın” zor olmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor.
Aynı zamanda LGS gibi merkezi sınavlarda önemli olanın puan değil, sıralama olduğu vurgulanıyor.
2024'TE SORU İPTAL EDİLMİŞTİ
2024 yılında ise 423 öğrenci LGS'de tam puan almıştı. Bir soru ise iptal edilmişti.
Yıllara göre LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı şu şekilde:
|Yıl
|Tam Puan Alan Öğrenci Sayısı
|2025
|719
|2024
|352
|2023
|562
|2022
|193
|2021
|97
|2020
|181
|2019
|565
|2018
|18
TERCİH İŞLEMLERİ 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Tercihler 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.