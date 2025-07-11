Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Bu sene 719 öğrencinin tam puan almasıyla rekor kırıldı.. Uzmanların “çok zor” olarak nitelendirdiği böyle bir sınavda rekor sayıda birinci çıkması herkesi şaşırttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek sınavda bu sene rekor kırıldı.

İlgili Haber Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi

ZOR DENİLEN SINAVDA 719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS tarihinde ilk kez tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı. Eğitimcilerin "çok zor, tam puan alan öğrenci sayısı 200'ü geçmez" dediği sınavda 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.

Bu rakam, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu sonuçla 2023 yılında kırılan 565 öğrenci rekorunu da aştı. 2018'de ise 18 öğrenci tam puan almıştı.

ÇELİŞKİ SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Isparta, Muş, Kütahya gibi birçok ildeki öğrencilerin tüm sorulara doğru cevap vermesi şaşkınlığa yol açtı. Zor denilen sınavda bu kadar öğrencinin tam puan alması kafalarda soru işaretlerine de neden oldu.

Eğitimciler, 719 öğrencinin 500 tam puan almasının “sınavın” zor olmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda LGS gibi merkezi sınavlarda önemli olanın puan değil, sıralama olduğu vurgulanıyor.

2024'TE SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

2024 yılında ise 423 öğrenci LGS'de tam puan almıştı. Bir soru ise iptal edilmişti.

Yıllara göre LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı şu şekilde:

Yıl Tam Puan Alan Öğrenci Sayısı 2025 719 2024 352 2023 562 2022 193 2021 97 2020 181 2019 565 2018 18

İlgili Haber Depremzede genç LGS sınavında tam puan aldı: Babama sözümü tuttuğum için gururluyum

TERCİH İŞLEMLERİ 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Tercihler 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.