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Haberler > Eğitim > Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı

Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sınav çok zor deniliyordu! LGS&#039;de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Bu sene 719 öğrencinin tam puan almasıyla rekor kırıldı.. Uzmanların “çok zor” olarak nitelendirdiği böyle bir sınavda rekor sayıda birinci çıkması herkesi şaşırttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek sınavda bu sene rekor kırıldı.

ZOR DENİLEN SINAVDA 719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS tarihinde ilk kez tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı. Eğitimcilerin "çok zor, tam puan alan öğrenci sayısı 200'ü geçmez" dediği sınavda 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.

Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı - 1. Resim

Bu rakam, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor. 

Bu sonuçla 2023 yılında kırılan 565 öğrenci rekorunu da aştı. 2018'de ise 18 öğrenci tam puan almıştı. 

ÇELİŞKİ SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Isparta, Muş, Kütahya gibi birçok ildeki öğrencilerin tüm sorulara doğru cevap vermesi şaşkınlığa yol açtı. Zor denilen sınavda bu kadar öğrencinin tam puan alması kafalarda soru işaretlerine de neden oldu.

Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı - 2. Resim

Eğitimciler, 719 öğrencinin 500 tam puan almasının “sınavın” zor olmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor. 

Aynı zamanda LGS gibi merkezi sınavlarda önemli olanın puan değil, sıralama olduğu vurgulanıyor.

Sınav çok zor deniliyordu! LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması herkesi şaşırttı - 3. Resim

2024'TE SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

2024 yılında ise 423 öğrenci LGS'de tam puan almıştı. Bir soru ise iptal edilmişti.

Yıllara göre LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı şu şekilde:

YılTam Puan Alan Öğrenci Sayısı
2025719
2024352
2023562
2022193
202197
2020181
2019565
201818

TERCİH İŞLEMLERİ 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Tercihler 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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