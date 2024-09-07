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Evinin önünde pusu kurdular: Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evinin önünde pusu kurdular: Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2 çocuk babası Yunus Gök, gece geç saatlerde evinin girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Yunus Gök, evinin evinde kurulan kanlı pusuda canından oldu. 

TEZGAHINI KAPATIP EVİNE GİTMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, olay, Caferi Sadık Mahallesi'nde yaşandı. Gece ciğer satarak geçimini sağlayan ve vatandaşlar tarafından da gece ciğercisi olarak tanınan 2 çocuk babası Yunus Gök (26), saat 02.00 sularında tezgahını kapattıktan sonra eve gitti. 

KAPISININ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Evine gireceği sırada iddialara göre kendisini takip eden kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahla sırtından vurulan Gök, vatandaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların bütün müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEYENLER ARANIYOR

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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