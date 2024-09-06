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Tüyler ürperten cinayet! Fabrikada kanlar içinde buldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de çalıştığı fabrikada erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün öldüğü belirlendi.

Tüyler ürperten cinayet! Fabrikada kanlar içinde buldular - 1. Resim

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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